YouTube шокирован ВИДЕО, где мужчину за 1,5 минуты дважды сбила машина

На Ютуб опубликовано видео с авторегистратора, запечатлевшего серию ДТП на трассе в Мурманске 17 февраля.

В Интернете появилось шокирующщее видео с авторегистратора, запечатлевшего серию ДТП, которые произошли в минувшую пятницу на трассе в Мурманске.

На кадрах, которые опубликованы на видеохостинге YouTube видно, как белый внедорожник на скорости сбил водителя, когда тот пытался установить на полосе знак аварийной остановки в левой полосе.

В тот момент, когда на помощь пострадавшему бросились другие водители, спустя всего полторы ужшкммт минуты после первого ДТП в них врезался еще один автомобиль.

YoyTube ВИДЕО: на трассе в Мурманске мужчину сбили дважды за полторы минуты

Как сообщает телеканал "360", во второй аварии пострадали два человека, в том числе уже попавший под машину мужчина.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не погиб, но пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

На YouTube также появилось видео последствий упомянутой серии аварий, снятое автомобильным регистратором. Судя по ролику, ДТП произошли на опасном повороте объездной дороги.

Ютуб ВИДЕО последствий ДТП на опасном повороте