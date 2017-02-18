В Мюнхене "нормандская четверка" согласовала новое перемирие в Донбассе с 20 февраля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных жителям ДНР и ЛНР.

Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" в Мюнхене согласовали новое перемирие в Донбассе, которое должно вступить в силу уже с 20 февраля. Об этом, как передает Reuters, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Помимо него, во встрече участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, Франции - Жан-Марк Эро, Украины - Павел Климкин.

По информации агентства нынешние переговоры четырех министров в Мюнхене продлились чуть более часа. После их окончания Эро и Габриэль подчеркнули, что альтернативы ни формату, ни ужшкммт минским соглашениям нет.

Германский министр указал: "мы четко дали понять" американской стороне, "что мы будем в тесном контакте, но этот формат должен быть сохранен", сообщает ТАСС.

По словам Габриэля в ходе беседы была согласована новая встреча для начала политического процесса "Минска-2".

Глава МИД Германии сообщил, что все стороны "нормандского формата" "используют свое влияние для установления перемирия с 20 февраля". Кроме того, как передает Reuters, инспекторы ОБСЕ должны получить гуманитарный доступ в Донбасс для содействия процессу обмена пленными. К ним получат доступ медики Красного Креста.

Предыдущая встреча глав МИД "нормандского формата" прошла в Минске в ноябре 2016 года.

Между тем, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных жителям ДНР и ЛНР. Теперь с паспортами и автомобилями с номерами непризнанных республик можно пересекать границу с Россией. Де-факто это было возможно и раньше.

Указ российского лидера уже прокомментировали в руководстве самопровозглашенных республик.

«Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба — справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, наши надежды оправданны», — цитирует РИА Новости главу Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал указ российского президента судьбоносным.

«Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета», — заявил он.