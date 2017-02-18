Бой Емельяненко - Митрион 2017: смотреть онлайн, прогноз, ставки, где и когда трансляция (ВИДЕО)

Емельяненко - Митрион: бой 18 февраля 2017 в рамках турнира Bellator 172 пройдет в американском Сан-Хосе. Где и во сколько состоится трансляция боя, прогнозы и ставки на поединок - читайте в обзоре Topnews.

Емельяненко - Митрион: когда бой, дата, время

Сан-Хосе принимает 18 февраля 2017 года бой между легендарным российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 172.

Как писал ранее TopNews, оба бойца из-за возраста уже не могут участвовать в боях под эгидой UFC, однако турниры Bellator являются одними из самых значимых соревнований в ММА.

Емельяненко - Митрион: трансляция боя

Прямую трансляцию боя Емельяненко - Митрион 18 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно на сайте ужшкммт канала. Примечательно, что в России на календаре уже будет 19 февраля, и трансляция боя начнется в 5 утра по московскому времени.

Бой Емельяненко - Митрион 18 феварля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Емельяненко - Митрион: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры чуть выше оценивают шансы Последнего императора на победу в этом бою и принимают ставки на Емельяненко в среднем с коэффициентом 1,8, на ничью - 48, на успех Митриона - 2,016.

Федор Емельяненко - Мэтт Митрион: взвешивание

Накануне в Сан-Хосе прошла процедура взвешивания соперников. По ее итогам Федор Емельяненко оказался легче американца Мэтта Митриона на 9,3 кг. Вес россиянина составил 107 кг, а Митриона - 116,8 кг.

Емельяненко - Митрион ВИДЕО взвешивание

Напомним, что свой предыдущий бой Емельяненко провел в Санкт-Петербурге в июне 2016 года. Тогда он победил бразильца Фабио Мальдонадо раздельным решением судей, а в ноябре 2016 года Последний император заявил, что подписал контракт на несколько боев с Bellator.

Всего же за свою карьеру Емельяненко провел в MMA 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача). В послужном списке 38-летнего Митриона 16 поединков в ММА, в которых он одержал 11 побед (10 - нокаутом) и потерпел пять поражений.

Федор Емельяненко - Мэтт Митрион: перед боем

Сам Федор Емельяненко в преддверии боя рассказал о своей готовности к поединку.

"Я изучал своего оппонента, видел его выступление вживую. Он очень хороший боец с серьёзным увесистым ударом. Безусловно, я не стал моложе, но я опытный боец. Чувствую себя отлично. Я часто работаю с молодыми ребятами и понимаю, что и физически, и по скорости я им не уступаю. А значит, я всё ещё готов выступать на достойном уровне!" — приводят слова спортсмена "Известия".

Своими ожиданиями от поединка поделился чемпион Bellator Виталий Минаков.

“Я вырос на боях Емельяненко. Этот человек был и остаётся для меня легендой. На его боях воспитано не одно поколение бойцов. Человек более пяти лет оставался непобеждённым в ММА, никто даже близко не мог подойти к нему по уровню. Свой последний бой я провёл на одном турнире с Фёдором. Я лично видел, насколько это сильный, мощный и неуступчивый боец. Bellator — одна из сильнейших мировых лиг по боям без правил, где собраны сильные и опасные соперники. Я думаю, что в бою с Митрионом Емельяненко покажет себя, свою универсальность, продемонстрирует яркий и красочный бой и непременно завоюет победу. Буду болеть и переживать за Фёдора. Желаю ему удачи”, — отметил Минакова.

"Думаю, Федя выиграет, причем быстро. Не в первом раунде, так во втором. Не знаю, нокаут это будет, или болевой… Опасаться ему нужно левой ноги Митриона. Мэтт - левша. Но у Федора есть большой опыт выступления против ударников. Он дрался против Мирко Филипповича. В том поединке Емельяненко хорошо «выключил» ногу Крокопа. Федор просто не давал ему наносить удары. Так что опыт есть у Федора. Мирко круче Митриона будет. Емельяненко может вырубить американца ударом справа. Если не «вырубит» ударом, то в партере точно «сломает». Все будет нормально", - сказал "Советскому спорту" чемпион лиги ACB в полулегком весе Марат Балаев .

В свою очередь, российский боец смешанного стиля Алексей Олейник считает, что навыки игрока в американский футбол дадут бойцу Мэтту Митриону дополнительные мощь в бою Емельяненко.

"Навыки футболиста дают Митриону мощь и взрыв. Это люди, которые могут очень сильно вперед толкать. У него сильный взрыв. Это очень мощные ребята, как быки - вперед они могут пронести очень хорошо. Я сейчас тоже работаю в Америке, у нас ребята из футбола, они очень сильны в аспекте взрыва, аспекте мощи. Федору нужно работать по своему плану, у него сумасшедший опыт и им надо пользоваться, не замешкаться", - сказал Олейник "Р-Спорту".