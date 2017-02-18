Ольга Бузова устроила разборки с Тарасовым в Instagram (ФОТО)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались: телеведущая обвинила в Инстаграм бывшего супруга в измене с "миской".

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались, но продолжают выяснять отношения в соцсетях

На днях футоблист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов обратился к своим фолловерам в Instagram с просьбой перестать задавать ему вопросы об Ольге Бузовой и о личной жизни в целом. Спортсмен подчеркнул, что они с Бузовой пошли каждый своим путем, и эта страница жизни уже закрыта.

Однако сама ведущая "Дома 2" не выдержала и оставила бывшему ужшкммт мужу комментарий, в котром обвинила Тарасова в измене.

"Дмитрий, может, напишешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с миской (судя по всему, речь идет о Мисс России-2014 Анастасии Костенко - прим. ред..). Как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции??? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь? Как твои дружки копали под меня? И если твои отношения 6 лет со мной были для лайков, тогда удаляй Инстаграм и строй новые отношения без лайков. В нашем доме. Удачи", - написала Ольга Бузова.

В ответ сам Тарасов попросил прекратить публичное выяснение отношений.

"Ольга Игоревна, прекращайте работать на публику! Жизнь - не театр и не цирк. По-моему, мы уже все выяснили и обсудили. Давай прекратим борьбу на публике!" – написал игрок "Локомотива".

Через некоторое время гневное сообщение Ольги Бузовой было удалено.

Как писал TopNews, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в декабре прошлого года.