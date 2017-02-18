 
TOP 10

1 Сборная России победила в эстафете на ЧМ по биатлону (ВИДЕО)

2 ФОТО Ким Чон Нама сразу после его отравления появилось в Сети

3 Россиянин Рой Джонс стал чемпионом мира по версии WBF

4 Убийца брата Ким Чен Ына дала странное объяснение своему поступку

5 В Минске прошел "марш рассерженных белорусов"

6 В Мюнхене "нормандская четверка" согласовала новое перемирие в Донбассе с 20 февраля

7 Ученые дали название 9-й планете Солнечной системы

8 Мужчина в трусах прокатился на "ватрушке" по центру Екатеринбурга

9 Бузова устроила разборки с Тарасовым в Instagram

10 Украинский военный взорвал гранату в кафе, хвастаясь перед друзьями

Новости наших партнеров

Ольга Бузова устроила разборки с Тарасовым в Instagram (ФОТО)

Опубликовано 18.02.17 11:40 Ольга Бузова устроила разборки с Тарасовым в Instagram (ФОТО)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались: телеведущая обвинила в Инстаграм бывшего супруга в измене с "миской".

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались, но продолжают выяснять отношения в соцсетях

На днях футоблист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов обратился к своим фолловерам в Instagram с просьбой перестать задавать ему вопросы об Ольге Бузовой и о личной жизни в целом. Спортсмен подчеркнул, что они с Бузовой пошли каждый своим путем, и эта страница жизни уже закрыта.

Однако сама ведущая "Дома 2" не выдержала и оставила бывшему ужшкммт мужу комментарий, в котром обвинила Тарасова в измене.

"Дмитрий, может, напишешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с миской (судя по всему, речь идет о Мисс России-2014 Анастасии Костенко - прим. ред..). Как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции??? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь? Как твои дружки копали под меня? И если твои отношения 6 лет со мной были для лайков, тогда удаляй Инстаграм и строй новые отношения без лайков. В нашем доме. Удачи", - написала Ольга Бузова.

В ответ сам Тарасов попросил прекратить публичное выяснение отношений.

"Ольга Игоревна, прекращайте работать на публику! Жизнь - не театр и не цирк. По-моему, мы уже все выяснили и обсудили. Давай прекратим борьбу на публике!" – написал игрок "Локомотива".

Через некоторое время гневное сообщение Ольги Бузовой было удалено.

Как писал TopNews, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в декабре прошлого года.
Другие материалы по этой теме

Бузова потеряла сознание на концерте Big Love Show

Ольга Бузова поменяла паспорт и фамилию (ФОТО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга