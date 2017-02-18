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Биатлон сегодня, ЧМ 2017, эстафета, мужчины 18.02.2017: смотреть онлайн, трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 18.02.17 10:55 Биатлон сегодня, ЧМ 2017, эстафета, мужчины 18.02.2017: смотреть онлайн, трансляция (ВИДЕО)

Чемпионат мира по биатлону 2017: эстафета у мужчин состоится 18 февраля в австрийском Хохфильцене.

В Хохфильцене (Австрия) 18 февраля 2017 года в 16:45 мск стартует мужская эстафета по биатлону 4х7,5 километров в рамках Чемпионата мира 2017.

Биатлон ЧМ 2017, эстафета, мужчины 18.02.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Смотреть прямую трансляцию мужской эстафеты по биатлону 18 февраля 2017 можно будет в эфире "Матч ТВ" и в Сети. Начало в 16:45 мск.

Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 18.02.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон, эстафета, мужчины 18 февраля 2017: состав сборной России

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав нашей команды на эстафету 18 февраля 2017. Так, от нашей страны на ужшкммт дистанцию выйдут: Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

По словам тренера российского биатлониста Евгения Гараничева Максима Кугаевского, его подопечный мог бы попасть в стартовый состав участников эстафеты, если бы завоевал личную медаль.

"Перед чемпионатом мира у нас с Евгением была беседа. И мы с ним договорились, что моральное право бежать эстафету он будет иметь только в том случае, если выиграет в Хохфильцене личную медаль. Этого не случилось, и Гараничев согласен, что ему нецелесообразно бежать эстафету. Евгений готовится к масс-старту", - сказал наставник.
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