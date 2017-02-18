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Биатлон сегодня, ЧМ 2017, эстафета, мужчины 18.02.2017: смотреть онлайн, трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 18.02.17 00:34 Биатлон сегодня, ЧМ 2017, эстафета, мужчины 18.02.2017: смотреть онлайн, трансляция (ВИДЕО)

Чемпионат мира по биатлону 2017: эстафета у мужчин состоится 18 февраля в австрийском Хохфильцене.

В австрийском Хохфильцене 18 февраля 2017 года состоится мужская эстафета по биатлону 4х7,5 километров в рамках Чемпионата мира 2017. Начало в 16:45 мск.

Биатлон ЧМ 2017, эстафета, мужчины 18.02.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию мужской эстафеты по биатлону 18 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом гонки онлайн можно будет в Сети. Начало в 16:45 мск.

Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 18.02.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон, эстафета, мужчины 18 февраля 2017: состав сборной России

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав нашей команды на эстафету 18 февраля 2017. Так, защищать ужшкммт цвета российского триколора предстоит Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину.

Биатлон, ЧМ 2017, мужчины, эстафета. Смотреть онлайн 18 февраля 2017. ВИДЕО

Как ранее сообщал Topnews, накануне состоялась женская эстафета, победу в которой победу праздновала сборная Германии. Российские биатлонистки пришли к финишу только десятыми после того, как на заключительном этапе Татьяна Акимова упала на дистанции, сломав палку и погнув винтовку.
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