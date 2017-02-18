Курс доллара на сегодня, 18 февраля 2017: инвесторы дают прогноз рублю доходность за год в 26%

Курс валют на сегодня, 18 февраля 2017: ЦБ РФ поднял официальные курсы доллара и евро на сегодня, 18 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня поднялся на 79,56 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 61,44 рубля, курс доллара на 18 февраля 2017 вырос на 48,35 копейки - до 57,63 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник увеличилась по сравнению с показателем на пятницу на 62,39 копейки - до 59,35 рубля.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение экспертов

Курс рубля в 2017 году успел ужшкммт значительно укрепиться к основным мировым валютам. Согласно подсчетам аналитиков BlackRock Inc., доходность от вложений в российский рубль в этом году может составить до 26% годовых. Столь оптимистичные оценки связаны с уверенностью в том, что общее влияние ограничительных мер на экономику России не превысило 1% ВВП.

Согласно прогнозам экспертов BlackRock Inc., при вложении в экономики развивающихся стран, в том числе России, возможно получение до 28% инвестиционных доходов в год. Доходность ценных бумаг нашей страны в 2017 году может составить до 25% годовых.

"Я думаю, что интерес зарубежных инвесторов обусловлен активным участием России на мировых рынках, вопреки санкционному режиму. Традиционно популярным для инвествложений является энергетический сектор, который не пострадал от недостатка инвестиций даже при низких ценах на сырьё. Впрочем, в последнее время инвесторы начали проявлять интерес к технологическим отраслям, а также к российскому сектору машиностроения", — цитирует RT руководителя направления "Внешняя политика и безопасность" Центра стратегических разработок Сергея Уткина.

"Стабильность во внутренней и внешней политике, а также минимальное влияние введённых ещё в 2014 году антироссийских санкций служит сигналом для иностранных инвесторов вкладываться в различные сектора российской экономики. Кроме того, положительная динамика российских фондовых индексов вкупе с высокой доходностью по рублёвым деривативам привлекает зарубежных бизнесменов ещё с конца 2016 года", - добавил старший преподаватель кафедры мировой экономики Университета Перуджи (Италия) Марко Лоренци.