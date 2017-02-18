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Биатлон, чемпионат мира 2017, эстафета, мужчины сегодня 18.02.2017: смотреть онлайн (ВИДЕО)

Опубликовано 17.02.17 23:45 Биатлон, чемпионат мира 2017, эстафета, мужчины сегодня 18.02.2017: смотреть онлайн (ВИДЕО)

18 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону 2017 в австрийском Хохфильцене состоится мужская эстафета.

18 февраля 2017 года в австрийском Хохфильцене состоится мужская эстафета по биатлону 4х7,5 километров в рамках Чемпионата мира 2017. Начало в 16:45 мск.

Биатлон, ЧМ-2017, эстафета, мужчины 18.02.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире мужскую эстафету по биатлону 18 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом гонки онлайн можно будет в Сети. Начало в 16:45 мск.

Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 18.02.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон, эстафета, мужчины 18 февраля 2017: перед гонкой Чемпионата мира  по биатлону 2017

Ранее российские биатлонисты участвовали в мужской эстафете 4х7,5 на шестом этапе Кубка ужшкммт мира в Италии. Тогда наши спортсмены в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Антона Бабикова завоевали бронзовые медали. Победителями стали немцы под предводительством Симона Шемпа, а норвежцы взяли "серебро".

Накануне женская сборная по биатлону провалила эстафетную гонку, заняв 10-е место. Победу одержала сборная Германии.

Биатлон, эстафета, мужчины. Смотреть онлайн 18.02.2017. ВИДЕО
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