Бузова украла дизайн платья Мелании Трамп и выложила ФОТО в Instagram

Подписчики Ольги Бузовой в Инстаграм сошлись во мнении, что брюнетке пора бы уже самостоятельно придумывать платья, а не заимствовать у других.

31-летняя журналистка Ольга Бузова выпустила в продажу платье, которое нагло украла у жены Дональда Трампа Меланьи Трампа. Соответствующим снимком светская львица поделилась на своём аккаунте в Instagram, а также в Instagram Olga Buzova Design.

Примечательно, что стоимость "наряда первой леди США" составляет 8500 рублей.

"Изысканность, достоинство, умеренность в новом образе "Меланья Трамп ", - написала Ольга Бузова, не скрывая того факта, что скопировала образ супруги Дональда Трампа.

Дорогие мои, любимые подписчики . Костюм основан на великолепном образе первой леди Меланьи Трамп. Я всегда вдохновляюсь талантливыми, красивыми и успешными людьми, вы все правы ✊🏻😘 ваша Ольга Бузова👸🏻 @olgabuzova_design Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 17 2017 в 3:08 PST

Фото Инстаграм Бузовой

Однако подписчики Бузовой раскритиковали брюнетку за откровенное воровство дизайна, а также посоветовали ей уже самостоятельно придумывать платья, а не заимствовать у других. Всего за два часа пост набрал почти 100 тысяч лайков.

"Дешево смотрится", "Это платье Ральф Лорен, во ты ворюга", "Что у крестьяне. То и у обезьяны. Это про Бузову", "Не знаю почему, но стыдно мне, за Олю, ужас, это уже просто наглость. Ну понравился тебе костюм, сшей что-то подобное, и ночи с удовольствием для себя, но зачем такие громкие слова говорит?! И да, губа то не дура у Оли, хотеть носить платье как у первой Леди USA", "Надо разрабатывать свой лекал ,а не копировать у другого дизайнера идею !!!вообщем какой то плагиат или( бездарность правит миром )!!!!" - пишут разгневанные пользователи