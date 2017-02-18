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Бузова украла дизайн платья Мелании Трамп и выложила ФОТО в Instagram

Опубликовано 17.02.17 23:57 Бузова украла дизайн платья Мелании Трамп и выложила ФОТО в Instagram

Подписчики Ольги Бузовой в Инстаграм сошлись во мнении, что брюнетке пора бы уже самостоятельно придумывать платья, а не заимствовать у других.

31-летняя журналистка Ольга Бузова выпустила в продажу платье, которое нагло украла у жены Дональда Трампа Меланьи Трампа. Соответствующим снимком светская львица поделилась на своём аккаунте в Instagram, а также в Instagram Olga Buzova Design.

Примечательно, что стоимость "наряда первой леди США" составляет 8500 рублей.

"Изысканность, достоинство, умеренность в новом образе "Меланья Трамп ", - написала Ольга Бузова, не скрывая того факта, что скопировала образ супруги Дональда Трампа.

 

Фото Инстаграм Бузовой

Однако подписчики Бузовой раскритиковали брюнетку за откровенное воровство дизайна, а также посоветовали ей уже самостоятельно придумывать платья, а не заимствовать у других. Всего за два часа пост набрал почти 100 тысяч лайков.

"Дешево смотрится", "Это платье Ральф Лорен, во ты ворюга", "Что у крестьяне. То и у обезьяны. Это про Бузову", "Не знаю почему, но стыдно мне, за Олю, ужас, это уже просто наглость. Ну понравился тебе костюм, сшей что-то подобное, и ночи с удовольствием для себя, но зачем такие громкие слова говорит?! И да, губа то не дура у Оли, хотеть носить платье как у первой Леди USA", "Надо разрабатывать свой лекал ,а не копировать у другого дизайнера идею !!!вообщем какой то плагиат или( бездарность правит миром )!!!!" - пишут разгневанные пользователи
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