Порошенко: Путин глубоко и искренне ненавидит Украину
Опубликовано 17.02.17 23:30
Мюнхенская конференция по безопасности стартовала сегодня, 17 февраля, а завершится 19 февраля.
Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российское руководство в "ненависти к Украине", передают РИА Новости.
"Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Он отрицает идентичность украинского народа, я знаю это… Он не видит для Украины никакого места на политической карте Европы… Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это", — заявил Порошенко.
При этом ужшкммт по мнению украинского лидера, Путин также "не видит место" Украины на карте Европы и хочет "разукрасить Украину в русские цвета".
Мюнхенская конференция по безопасности стартовала сегодня, 17 февраля, а завершится 19 февраля. Ее участники обсудят ряд ключевых вопросов в сфере безопасности, в том числе ситуацию на Украине.