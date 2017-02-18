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Порошенко: Путин глубоко и искренне ненавидит Украину

Опубликовано 17.02.17 23:30 Порошенко: Путин глубоко и искренне ненавидит Украину

Мюнхенская конференция по безопасности стартовала сегодня, 17 февраля, а завершится 19 февраля.

Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российское руководство в "ненависти к Украине", передают РИА Новости.

"Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Он отрицает идентичность украинского народа, я знаю это… Он не видит для Украины никакого места на политической карте Европы… Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это", — заявил Порошенко.

При этом ужшкммт по мнению украинского лидера, Путин также "не видит место" Украины на карте Европы и хочет "разукрасить Украину в русские цвета".

Мюнхенская конференция по безопасности стартовала сегодня, 17 февраля, а завершится 19 февраля. Ее участники обсудят ряд ключевых вопросов в сфере безопасности, в том числе ситуацию на Украине.
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