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YouTube ВИДЕО смертельного ДТП с участием дипломата РФ появилось в Сети

Опубликовано 17.02.17 22:41 YouTube ВИДЕО смертельного ДТП с участием дипломата РФ появилось в Сети

На опубликованном на Ютуб видео видно, как посольский джип протаранил минивэн. В связи с ДТП временный поверенный в делах России в Кыргызстане Алексей Мзареулов был вызван в МИД республики.

Сотрудник посольства РФ стал фигурантом смертельного ДТП, произошедшего днем 16 февраля в Бишкеке, сообщает Ридус.

На опубликованных в Сети кадрах аварии, снятых видеорегистратором другого авто, запечатлено, как посольский джип с номерами D 04061 (дипломатические номера с комбинацией 04 принадлежат посольству России в Кыргызстане), направляясь в сторону аэропорта, с превышением скорости пролетает перекресток на красный сигнал светофора и врезается в минивэн "Мерседес".

Ютуб ВИДЕО: смертельное ДТП с участием российского дипломата появилось в Сети

К настоящему момент известно, что водителя Mercedes 1955 года рождения Алексей Лексин ужшкммт после ДТП был госпитализирован в тяжелом состоянии, с открытым переломом черепа. Он впал в кому, а через час после операции скончался от травм.

В джипе российского посольства в качестве пассажира находился заместитель генерального директора АО «Самаранефтепродукт», входящего в ОАО «НК „Роснефть“», Игорь Рясный 1972 года рождения. Он получил перелом тазобедренной кости. При этом водитель Виктор Пухов 1965 года рождения после ДТП покинул место происшествия объяснил травмы падением дома.

По факту ДТП с участием машины посольства России в Кыргызстане и сотрудника ОАО «НК „Роснефть“» возбуждено уголовное дело по ст. 281 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств»). Милиция выясняет, с какой скоростью двигался джип и был ли водитель трезв, назначены соответствующие экспертизы.
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