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Украинский диверсант задержан при попытке проникновения в Крым

Опубликовано 17.02.17 22:26 Украинский диверсант задержан при попытке проникновения в Крым

В ходе допроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана.

Гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев был задержан при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход пункта пропуска в Крыму. Об этом с ообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей Крымского пограничного управления ФСБ.

«Зайтуллаев в настоящее время находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, с ним работают следователи», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается также, что в ходе допроса нарушителя выяснилось, что он больше ужшкммт года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана.

По словам задержанного, батальон готовит специалистов для проведения диверсионно-террористических актов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 322 УК России («Незаконное пересечение государственной границы»).

Диверсантов в Крыму задерживают уже не первый раз. Так, в ноябре 2016 года на полуострове были задержаны несколько офицеров департамента ГУ разведки Минобороны Украины.
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