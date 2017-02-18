"Голые" ФОТО депутата Максаковой, сбежавшей на Украину, взорвали соцсети

Фото демонстрируют и характер свободолюбивой Максаковой на заре её карьеры.

В соцсетях обсуждают откровенные фото экс-депутата Госдумы Марии Максаковой, которые были сделаны до ее вступления в должность.

Фотографии были опубликованы в микроблоге Twitter одним из пользователей. На них экс-депутат предстает в предельно пикантном виде, более того формы Максаковой почти ничем не прикрыты.

По мнению пользователей, на фото молодая Мария Максакова на старте своей оперной карьеры. Многие пользователи Сети начали критиковать Максакову, называя Максакову депутатом «с ужшкммт низкой социальной ответственностью, передает Лайф. При этом они сочувствуют другому экс-депутату Госдумы, супругу Максаковой, который после того как лишился депутатской неприкосновенности вдруг осознал, в какой диктаторской стране жил.

Также отмечается, что слухи о том, что до депутата Вороненкова Мария Максакова имела бурную личную жизнь, похоже, находят свое подтверждение. Вначале у оперной дивы был роман с главой ОПГ, позже она стала гражданской супругой одного бакинского бизнесмена-ювелира, затем официально вышла замуж за коммуниста-миллионера Вороненкова.

Напомним, скандал с Максаковой разгорелся в конце 2016 года. Тогда в ряде украинских СМИ появилась информация, что она сбежала в Киев вместе со своим мужем Денисом Вороненковым.