Джоли и Роналду снимутся в сериале о жизни сирийских беженцев

Две звезды снимутся в сериале про семью сирийских беженцев.

Турецкий режиссер Эюп Дирлик объявил о начале съемок сериала о сирийских беженцах в Турции «Мост жизни», в котором будут участвовать Анджелина Джоли и португальский футболист Криштиану Роналду, сообщает НТВ. Однако, официальных подтверждений от Джоли и Роналду по поводу участия в сериале пока нет.

"Либо вы остаётесь там и умираете, либо вы приходите сюда и живёте", - таким лозунгом режиссёр Эйуп Дирлик четко очертил сюжетную линию нового проекта.

Отметим, что выбор ужшкммт режиссёра пал на Джоли и Роналду не случайно. Тема войны и жизни беженцев Сирии знакома и близка обоим. Так, Анджелина Джоли является уже более 10 лет послом доброй воли ООН в Сирии, а Криштиано Роналду сделал щедрое пожертвование, сумма которого не оглашается.

Новый телепроект рассказывает о сирийской семье, которая была вынуждена бежать в Турцию из-за разгоревшегося на родине военного конфликта. Ожидается, что будет снято не менее трех сезонов. Помимо Джоли и Роналду, участвовать в сериале будет известная турецкая актриса Перихан Саваш.