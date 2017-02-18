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Ирина Сычева, изнасилованная на вечеринке МАДИ студентка заявила о беременности в эфире НТВ (ВИДЕО)

Опубликовано 17.02.17 17:03 Ирина Сычева, изнасилованная на вечеринке МАДИ студентка заявила о беременности в эфире НТВ (ВИДЕО)

Ирина Сычева, студентка МАДИ, последние новости: девушка сбежала из дома с возлюбленным.

Ирина Сычева, студентка МАДИ, заявила о беременности в эфире НТВ

Героиня скандальной истории о "туалетном изнасиловании" на студенческой вечеринке Ирина Сычева снова оказалась в центре внимания СМИ. На этот раз она сбежала из дома с возлюбленным. 

После резонансного случая, после которого изнасиловавшие девушку Лев Каменский и Стас Соболевский получили 8 лет и 10 месяцев и 9 лет и 4 месяца колонии соответственно, против девушки развернулась масштабная кампания по травле в соцсетях. Пострадавшая даже предприняла ужшкммт попытку суицида в московском метро.

Теперь же она поссорилась с родителями из-за своего парня и ушла из дома.

"Пришлось очень сложно, меня не хотели отпускать из дома, но я сказала, что я все равно настою на своем. Я собрала вещи, ну и с трудом, но смогла уехать", - сказала Ирина в эфире НТВ. 

По ее словам, со своим парнем Михаилом она в течение четырех месяцев жила на съемных квартирах. Чтобы оплатить жилье, Ирина работала продавцом, однако средств на жизнь не хватает.

При этом изнасилованная студентка заявила о беременности, хотя тест, проведенный во время съемок программы НТВ "Говорим и показываем", показал отрицательный результат. Тем не менее, Ирина Сычева уверяет, что вскоре они с Михаилом узаконят свои отношения.

Сейчас пара проживает в Симферополе, где снимает квартиру. Молодые люди пока не устроились на работу. 

Ирина Сычева заявила в эфире канала НТВ, что беременна. ВИДЕО
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