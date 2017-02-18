Ученые нашли на Ямале таинственные могилы людей в странных позах

В древнем поселении Юръ-Яха III на территории Ямала специалисты обнаружили нетипичные для этого региона древние захоронения.

Ученые сектора археологии Научного центра изучения Арктики исследуют нетипичные захоронения, обнаруженные на археологическом памятнике Юръ-яха III в Ямало-Ненецком автономном округе, передает "Интерфакс".

Памятник датируется XI-XII веками нашей эры, два хорошо сохранившихся и два разрушенных погребения обнаружены на нем летом 2016 года.

В одном из сохранившихся погребений найдены останки миниатюрной женщины, умершей в возрасте 18-20 лет, во втором - мужчины. Экспертиза показала, что эти люди имели целый ряд патологических ужшкммт заболеваний и увечий. В частности, мужчина страдал гиперостозом, то есть избыточным разрастанием костной ткани, а в возрасте 4-6 лет он пережил физиологический стресс — предположительно, в результате сильного голодания или болезни, уточняет "МК".

В ещё большей степени, чем сами останки, внимание исследователей привлек способ их захоронения, сообщается на сайте администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Обычно в XI-XII веках в ямальской тундре умерших хоронили в вытянутом положении, однако найденные останки позволяют предположить, что в данном случае тела были скрючены. При этом телом мужчины после смерти предали огню — специалисты утверждают, что до сих пор на данной территории не находили ни одного свидетельства применения подобной практики в данный исторический период.

В ЯНАО в основном встречаются захоронения, в которых умершие в вытянутом положении. На памятнике Юръ-яха III погребенные люди уложены в скорченном виде, отметил старший научный сотрудник центра изучения Арктики Андрей Плеханов, слова которого приводятся в сообщении.

Как показала экспертиза, тело мужчины после смерти предали огню, а это ранее вообще не фиксировалось на средневековых некрополях в регионе. Археологи предполагают, что в ходе дальнейших исследований материалов памятника Юръ-яха III может быть установлена связь с другим археологическим памятником XI-XII века Ярте-VI, расположенным в восьми километрах западнее и получившим известность как средневековый хозяйственно-промысловый комплекс.