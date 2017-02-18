В Китае дедушка стал бабушкой в 72 года

72-летний житель Пекина Синь Юэ исполнил мечту всей своей жизни и стал женщиной.

Китайский пенсионер с детства чувствовал себя женщиной, но на операцию по смене пола решился уже в преклонном возрасте. Его супруга, с которой он прожил почти 50 лет, полностью поддержала такое решение, передает РЕН-ТВ со ссылкой на China Daily.

72-летнему жителю Пекина Синь Юэ врачи сделали вагинопластику и вставили грудные импланты. Придя в себя, новоиспеченная бабушка сообщила журналистам, что "исполнила свою давнюю мечту – стать женщиной".

Прежде чем ужшкммт сделать операцию по смене пола, Юэ пришлось пройти несколько тестирований и ответить на 1000 вопросов специалистов, чтобы доказать серьезность своих намерений.

Юэ рос в семье с двумя братьями, где родители очень хотели девочку. Поэтому родители одевали одного из сыновей как дочку и заставляли играть с куклами. У Синь Юэ есть супруга Лэн Жуй, с которой он прожил 47 лет, и дочь.

Лэн Жуй полностью поддержала решение мужа о смене пола. По ее словам, супруг для нее превратился из мужа в самую близкую подругу, а их отношения сейчас примерно такие, как между сестрами.