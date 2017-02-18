 
TOP 10

1 Глава МЭР аннонсировал скорое падение курса рубля

2 Биатлонистка Акимова материлась в прямом эфире из-за неудачной стрельбы (ВИДЕО)

3 Фильм Би-би-си про российских футбольных фанатов шокировал дипломатов

4 СМИ: в ближайшие дни на Великобританию рухнет астероид

5 Российский блогер устроил онлайн-трансляцию собственных "похорон" (ВИДЕО)

6 "Голые" ФОТО депутата Максаковой, сбежавшей на Украину, взорвали соцсети

7 В Чикаго двухлетнего ребенка застрелили прямо во время прямого эфира в Facebook (ВИДЕО)

8 Друзья Бони рассказали, почему Виктория рассталась со Смерфитом (ФОТО)

9 ВИДЕО смертельного ДТП с участием российского дипломата появилось в Сети

10 "Бездарность правит миром": Бузова украла дизайн платья Мелании Трамп (ФОТО)

Новости наших партнеров

Семь военных погибли из-за схода лавины в Казахстане

Опубликовано 17.02.17 16:51 Семь военных погибли из-за схода лавины в Казахстане

Под лавину в ущелье Коксай в Казахстане попали около 20 военных, так что число жертв может возрасти.

Тела семи военных, погибших в результате схода лавины в ущелье Коксай в Жамбылской области Казахстана, найдены спасателями. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, передает ТАСС.

По его словам, спасены не менее 16 человек. Количество спасенных возросло с 10 до 16 человек. Погибших семь человек.

По данным МВД, всего под лавину попали более 20 военнослужащих. На данный момент в поисково-спасательных работах задействовано более 60 человек, более 70 специалистов находятся в пути к месту происшествия.

В ходе ужшкммт плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД республики ведутся поисково-спасательные работы, проинформировали ранее в Министерстве обороны Казахстана.
Другие материалы по этой теме

В Австрии перед ЧМ по биатлону провели обыск у сборной Казахстана

Сборные России и Казахстана сойдутся в хоккейном финале Универсиады-2017 (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга