Семь военных погибли из-за схода лавины в Казахстане

Под лавину в ущелье Коксай в Казахстане попали около 20 военных, так что число жертв может возрасти.

Тела семи военных, погибших в результате схода лавины в ущелье Коксай в Жамбылской области Казахстана, найдены спасателями. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, передает ТАСС.

По его словам, спасены не менее 16 человек. Количество спасенных возросло с 10 до 16 человек. Погибших семь человек.

По данным МВД, всего под лавину попали более 20 военнослужащих. На данный момент в поисково-спасательных работах задействовано более 60 человек, более 70 специалистов находятся в пути к месту происшествия.

В ходе ужшкммт плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД республики ведутся поисково-спасательные работы, проинформировали ранее в Министерстве обороны Казахстана.