Емельяненко - Митрион: трансляция боя, когда, время, смотреть онлайн, прогнозы (ВИДЕО)

Бой Емельяненко 2017: подробности предстоящего боя Емельяненко - Митрион 18 февраля 2017 читайте в обзоре TopNews.

Емельяненко - Митрион: когда бой, дата время

18 февраля 2017 года в Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172 состоится бой между легендарным российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

Оба бойца в силу возраста уже не могут участвовать в боях под эгидой UFC, но турниры Bellator также являются одними из самых значимых соревнований в ММА.

Емельяненко - Митрион: трансляция боя

В прямом эфире трансляцию боя Емельяненко - Митрион 18 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно на ужшкммт сайте канала. Начало трансляции 19 февраля в 05:00 мск.

Емельяненко - Митрион, 18 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Емельяненко - Митрион 18 февраля 2017: перед боем

Грядущий бой может определить исход дальнейшей карьеры для 40-летнего россиянина. После тяжелой и спорной победы над Фернандо Мальдонадо в миувшем июне в спортивно мире заговорили о закате империи Федора Емельяненко. Однако победа над 38-летним Митрионом покажет, что Последний Император еще порадует болельщиков яркими боями до ухода с ринга.

Согласно контракту с Bellator Емельяненко, обязан провести два боя. Соглашение предусматривает возможность третьего поединка по взаимному согласию сторон, но 14 февраля 40-летний россиянин заявил о намерении завершить карьеру после окончания контракта с организацией.

Для нашего бойца это будет уже 42-й выход на ринг. Всего за свою карьеру он одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел четыре поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету Митриона 16 поединков, в которых он одержал 11 побед (10 — нокаутом) и потерпел пять поражений.

Емельяненко - Митрион. ВИДЕО

Перед боем с американцем, Емельяненко провел открытую тренировку. Видео было опубликовано в Сети.

Емельяненко - Митрион 18 февраля 2017: комментарии

После открытой тренировки российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал журналистам, что популярность очень утомляет его. При этом он высоко оценил ударные навыки своего соперника Мэтта Митриона.

"Я видел бои Митриона и присутствовал на его поединке в Англии в июле (Митрион нокаутировал англичанина Оли Томпсона во втором раунде - прим. ред.). Я согласился, когда он предложил мне поединок. Мэтт Митрион - очень хороший боец, хороший ударник, он очень быстро наносит удары руками", - цитирует Емельяненко ТАСС.

Когда один из журналистов поинтересовался, что значит для Федора звание величайшего бойца, Емельяненко заметил: "Популярность мне очень утомительна, напрягает."

По словам россиянина, он хорошо себя чувствует перед поединком с Митрионом.

"Я являюсь представителем своей страны, какая еще может быть мотивация. За мной идут молодые ребята, которые также хотят представлять свою Родину и хотят добиться результатов, и которых вы скоро увидите. Работая с молодежью, я понимаю, что не уступаю в скорости, физической подготовке и выносливости, чувствую себя хорошо", - добавил он.

В свою очередь, Мэтт Митрион заявил, что попытается навязать россиянину свою тактику.

"Исход нашего поединка будет зависеть от формы, в которой Федор Емельяненко к нему подойдет. При подготовке к бою я рассчитывал на худший сценарий, при котором мой соперник будет в лучших кондициях за всю свою карьеру. Можно сказать, что я готовился к бою с Федором периода 2000-х годов. Если он выйдет на бой в такой форме, то с моей стороны будет тяжело что-то противопоставить ему. Но в любом случае я попытаюсь ему навязать свою тактику. Я слышал, что первые два боя после возвращения выдались для Емельяненко не самыми лучшими. Но мне кажется, что для него это была разминка, а в поединке со мной он уже будет в превосходных кондициях", - цитирует американца "Известия".

Тяжеловес добавил, что в бою с Емельяненко он "видит равные шансы" на победу как для себя, так и для своего соперника.

"Я выйду побеждать. Как можно выступать в боях без правил, когда ты изначально думаешь о поражении? — добавил Мэтт Митрион. — Я уверен в своих силах. Это будет бой двух тяжеловесов, в котором исход может решить один «лаки панч» (мимолетный удар). Знаю, что Федор готовился к этому поединку всего два месяца, прилетел в США совсем недавно и не успел пройти акклиматизацию. Почему он не прилетел раньше? Он — профессионал и ему виднее, как и где готовиться. Если он решил, что так будет лучше для него, значит, так будет лучше", - подчеркнул Митрион.

Вместе с тем российский боец смешанного стиля Александр Шаблий уверен, что для победы над Мэттом Митрионом Федору Емельяненко нужно использовать борцовские навыки.

"Фаворит, конечно же, Федор. Для всех россиян, наверное, он будет фаворитом... Думаю, будет настоящая «рубка». Митрион обладает тяжелым ударом, поэтому для обоих бойцов все может завершиться в одно мгновение. Интересно будет посмотреть, какую тактику выберет Федор. Как он будет действовать после боя с Мальдонадо? Федору нужно пользоваться своими борцовскими навыками", - сказал спортсмен.