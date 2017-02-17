YouTube "взорвало" ВИДЕО запредельных пируэтов в небе Су-35C

Минобороны опубликовало на своем канале в Ютуб головокружительное видео о возможностях многоцелевого истребителя Су-35.

Министерство обороны России опубликовало зрелищный ролик, посвященный сверхманевренному истребителю Су-35C. Видео было опубликовано на канале Департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства на видеохостинге Youtube.

В полутораминутном клипе показаны все основные элементы полета истребителя: подготовка летчика к вылету, взлет, набор высоты, маневрирование, выполнение фигур высшего пилотажа - попавший в кадр "кленовый лист" доступен лишь самолетам с управляемым вектором тяги, - и посадка.

Отмечается, что самолеты ужшкммт летали с боевой нагрузкой — ракетами «воздух-воздух», также на одном из кадров видна подвешенная под фюзеляжем авиабомба.

Меньше чем за сутки головокружительное видео на YouTube посмотрели уже свыше 200 тысяч раз.

YouTube ВИДЕО: запредельный пилотаж Су-35С

Су-35 — российский реактивный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения 4++, до 5-го поколения ему не хватает лишь "стелс"- технологии и радара-локатора с активной фазированной решеткой (АФАР).

Как пишет "Российская газета", многофункциональный истребитель Су-35 интересен не только сверхманевренностью, но и боевыми возможностями. Его радар "Ирбис" с фазированной антенной решеткой видит самолеты противника за 400 километров и может сопровождать 30 целей одновременно, обстреливая восемь наиболее опасных.

Так, в Сирии пара истребителей контролировала небо над зоной работы российских бомбардировщиков на расстоянии до 800 км.

Самолет имеет систему предупреждения о ракетном нападении, в его конструкции использованы многие технологии перспективного Т-50 (ПАК ФА). На 12 точках подвески истребитель несет до восьми тонн ракет "воздух-воздух" различного радиуса действия, противокорабельные и высокоточные ракеты, корректируемые авиабомбы, контейнеры радиоэлектронной борьбы.

Свое оружие Су-35 может применять в условиях активного радиоэлектронного противодействия, не заходя в зону действия вражеской ПВО.

Сейчас ВКС России располагают 52 истребителями Су-35 на авиабазах в Карелии, Приморье и Хабаровском крае. В конце 2016 первые четыре самолета по двухмиллиардному контракту получил Китай, еще 12 истребителей попросила Индонезия. Общее число Су-35 в частях и соединениях ВКС России планируется довести до 96 единиц.