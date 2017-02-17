Биатлон, чемпионат мира 2017, эстафета, женщины сегодня 17.02.2017: смотреть онлайн (ВИДЕО)

Чемпионат мира по биатлону 2017: эстафета у женщин 17 февраля 2017 продолжает программу соревнований.

В австрийском Хохфильцене 17 февраля 2017 состоится женская эстафета по биатлону 4x6 км в рамках Чемпионата мира 2017. Начало в 16:45 мск.

Биатлон ЧМ-2017, эстафета, женщины 17.02.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию эстафеты по биатлону у женщин 17 февраля 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом гонки онлайн можно будет на его сайте. Начало в 16:45 мск.

Биатлон, эстафета, женщины 17 февраля 2017: перед гонкой Чемпионата мира по биатлону 2017

Стал известен состав женской сборной России, которая выступит в эстафете на чемпионате ужшкммт мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Участие в гонке примут Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Ранее россиянки участвовали в эстафете 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в итальянском Антхольце. Победительницами той гонки стали немки, француженки взяли "серебро", а итальянки замкнули тройку лидеров.

Россиянки в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Екатерины Глазыриной и Ольги Подчуфаровой заняли пятое место.

Биатлон, эстафета, женщины 17.02.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО