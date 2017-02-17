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Отец 24 приемных детей потребовал извинений от Соловьева

Опубликовано 17.02.17 00:00 Отец 24 приемных детей потребовал извинений от Соловьева

Мужчина является председателем Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей».

От теле- и радиоведущего Владимира Соловьева потребовали извинений за слова о многодетных семьях. Попросить прощение потребовал отец 24 детей Эдуард Косиковский в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной проблемам приемных семей, Эдуард Косиковский. Об этом пишет "Лента.Ру" со ссылкой на газету "Коммерсантъ"

«2 февраля в прямом эфире на радио Владимир Соловьев заявил, что приемные семьи занимаются фермерством по выращиванию детей. Он мне в душу залез своими словами. Можно ли ужшкммт заставить его извиниться?» — заявил Косиковский.

Отмечается также, что Эдуард Косиковский – житель деревни Жилково Калининского района Тверской области, он является председателем Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей». Соловьев ведет утреннюю программу «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».
 
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