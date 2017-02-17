Курс доллара на сегодня, 17 февраля 2017: рубль начал падение - эксперты

Курс валют на сегодня, 17 февраля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 17 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 февраля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня поднялся на 63 копейки по сравнению с показателем четверга - до 60,6 рубля, курс доллара на 17 февраля 2017 поднялся на 38 копеек - до 57,15 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 49,14 копейки - до 58,72 рубля.

Прогноз курса доллара и евро на сегодня, 17 февраля 2017: мнение экспертов

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева считает, что курс рубля на сегодня, 17 февраля 2017, исчерпал ужшкммт свой потенциал роста. Однако, по ее словам, главным фактором восстановления пары рубль-доллар пары может стать фиксация прибыли.

"После 5%-ного падения пары с начала февраля коррекция неминуема. На бирже последнее время объем предложения валюты вырос на 2 млрд долл. в день. Учитывая, что часть покупателей рубля – это спекулянты, торгующие в рамках стратегии carry trade, они могут быстро выходить из позиций, чтобы зафиксировать прибыль. И часто происходит это перед выходными", - констатирует специалист.

По ее словам, пик спроса на рубли в рамках налогового периода уже практически пройден: как правило, экспортеры предпочитают заранее переводить валютную прибыль, а сейчас процесс может ускорится на фоне грядущих длинных выходных.

"Добавим к этому явное понимание рынком недовольства российских властей резким укреплением национальной валюты. Вряд ли инвесторы будут также активно скупать рубль, осознавая, что в любой момент либо Путин, либо Набиуллина выступят с резкой критикой текущей динамики. Это уже было летом прошлого года. И после этого рубль резко начал сдавать позиции", - сказала Афанасьева.

Другим моментом эксперт называет тот факт, что все это время рынок постепенно закладывал в цену вероятность потепления отношений с Западом, что до определенного времени оправдывал новый президент США Дональд Трамп. Однако во вторник он написал, что ."Обама был слишком мягок к России в вопросе присоединения Крыма". Также Трамп назвал присоединение полуострова "захватом".

"В таких условиях USD/RUB может в ближайшие сутки сделать попытку вернуться в район 58,00", - сказала аналитик.