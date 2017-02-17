Пэрис Хилтон порадовала поклонников голыми ФОТО в Instagram
Опубликовано 16.02.17 23:16
Американская экс-наследница отельной империи опубликовала пикантную фото в честь Дня святого Валентина в Инстаграм.
Светская львица Пэрис Хилтон порадовала своих поклонников, поделившись целой серией откровенных снимков в своем Instagram. За сутки фото набрали от 16 до 48 тысяч лайков.
Фото: "Инстаграм" Пэрис Хилтон
На фото 35-летняя экс-наследница отельной империи позирует в одних лишь трусах (или вовсе без них) и сапогах со шнуровкой. На некоторых снимках у Хилтон еще и маска в виде мышки на голове.
"Она не говорит слишком много, но она оставляет интересные беседы. Она мыслитель. У нее есть свой стиль. Что-то такое глубокое в ее глазах. Вот почему каждый смотрит на нее. Она имеет прекрасную душу. У нее была власть и она не боится быть другой. Она есть искусство", — подписала одну из фотографий Пэрис.
Свой фотосет звезда, устроила по случаю Дня влюбленных. По крайней мере, первую фотографию показала именно 14-го февраля, сопроводив его записью, намекающую на недавний праздник хэштегом #valentinesvibes (англ. — "вибрации Валентина").