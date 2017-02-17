Пэрис Хилтон порадовала поклонников голыми ФОТО в Instagram

Американская экс-наследница отельной империи опубликовала пикантную фото в честь Дня святого Валентина в Инстаграм.

Светская львица Пэрис Хилтон порадовала своих поклонников, поделившись целой серией откровенных снимков в своем Instagram. За сутки фото набрали от 16 до 48 тысяч лайков.

Фото: "Инстаграм" Пэрис Хилтон

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Фев 15 2017 в 11:37 PST

На фото 35-летняя экс-наследница отельной империи позирует в одних лишь трусах (или вовсе без них) и сапогах со шнуровкой. На некоторых снимках у Хилтон еще и маска в виде мышки на голове.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Фев 15 2017 в 1:11 PST

"Она не говорит слишком много, но она оставляет интересные беседы. Она мыслитель. У нее есть свой стиль. Что-то такое глубокое в ее глазах. Вот почему каждый смотрит на нее. Она имеет прекрасную душу. У нее была власть и она не боится быть другой. Она есть искусство", — подписала одну из фотографий Пэрис.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Фев 14 2017 в 10:38 PST

Свой фотосет звезда, устроила по случаю Дня влюбленных. По крайней мере, первую фотографию показала именно 14-го февраля, сопроводив его записью, намекающую на недавний праздник хэштегом #valentinesvibes (англ. — "вибрации Валентина").