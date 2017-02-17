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10 Пэрис Хилтон порадовала поклонников голыми ФОТО в Instagram

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Пэрис Хилтон порадовала поклонников голыми ФОТО в Instagram

Опубликовано 16.02.17 23:16 Пэрис Хилтон порадовала поклонников голыми ФОТО в Instagram

Американская экс-наследница отельной империи опубликовала пикантную фото в честь Дня святого Валентина в Инстаграм.

Светская львица Пэрис Хилтон порадовала своих поклонников, поделившись целой серией откровенных снимков в своем Instagram. За сутки фото набрали от 16 до 48 тысяч лайков.

Фото: "Инстаграм" Пэрис Хилтон

 

На фото 35-летняя экс-наследница отельной империи позирует в одних лишь трусах (или вовсе без них) и сапогах со шнуровкой. На некоторых снимках у Хилтон еще и маска в виде мышки на голове.

 

"Она не говорит слишком много, но она оставляет интересные беседы. Она мыслитель. У нее есть свой стиль. Что-то такое глубокое в ее глазах. Вот почему каждый смотрит на нее. Она имеет прекрасную душу. У нее была власть и она не боится быть другой. Она есть искусство", — подписала одну из фотографий Пэрис.

 

Свой фотосет звезда, устроила по случаю Дня влюбленных. По крайней мере, первую фотографию показала именно 14-го февраля, сопроводив его записью, намекающую на недавний праздник хэштегом #valentinesvibes (англ. — "вибрации Валентина").
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