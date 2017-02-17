«Летят утки»: Песков прокомментировал слухи о запрете российским СМИ хвалить Трампа

Ранее Bloomberg сообщил, что Кремль приказал госканалам сменить риторику в отношении Трампа из-за беспокойства после слов американского лидера о "захвате" Крыма Россией.

Российские государственные СМИ получили распоряжение из Кремля перестать освещать фигуру президента США Дональда Трампа в «подобострастном» ключе, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на издание Bloomberg.

По словам источников издания, знакомых с делом, в администрации президента объяснили такое решение утратой интереса российских телезрителей к персоне Трампа. Более того, по версии издания данное решение отражает растущее беспокойство высокопоставленных российских чиновников относительно того, что новая администрация США будет ужшкммт менее дружественной, чем казалось ранее.

При этом один из собеседников агентства подчеркивает, что указание Кремля не означает начало волны критики Трампа. «Они [СМИ] не будут выливать на него ведра грязи. Просто будут говорить о нем меньше», — подчеркнул источник.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы отданном российским государственным СМИ запрете хвалить президента США Дональда Трампа.

«Летят утки», — сказал Песков.

Ранее о существовании подобного указания писал на Deutsche Welle ведущий Дождя Константин Эггерт. «Знакомая, работающая в холдинге ВГТРК, <...> поведала мне: 15 февраля редакция получила указание руководства (которое, в свою очередь, очевидно, проинструктировал Кремль). Суть его сводится к короткой фразе: „Трампа больше нет“. То есть в ближайшее время главный российский государственный телеканал сведет освещение происходящего в Соединенных Штатах Америки к минимуму», — написал Эггерт.