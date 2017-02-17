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"Краснодар" – "Фенербахче": обзор матча от 16.02.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЕ (ВИДЕО)

Опубликовано 16.02.17 20:36 "Краснодар" – "Фенербахче": обзор матча от 16.02.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЕ (ВИДЕО)

16 февраля 2017 в матче Лиги Европы россияне одолели "Фенербахче" со счетом 1:0.

"Краснодар" – "Фенербахче": счёт 1:0 в пользу россиян

16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своём поле одержал победу с минимальным счётом над турецким «Фенербахче».

Ответная игра между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» 22 февраля. 

Обзор матча ЛЕ-2017 "Краснодар" – "Фенербахче"

Россияне открыли счет уже на 4-й минуте игры. Дебютировал новичок - 25-летний швед из «Эльфсборга» Клаессон.

Для "быков" это оказался единственным и победным голом за матч. Ведь несмотря на все попытки поразит ворота турецкой ужшкммт команде сделать это не удалось.

"Краснодар" – "Фенербахче", счет 1:0. ВИДЕО голов

Лига Европы. 1/16 финала. "Краснодар" – "Фенербахче" – 1:0

Голы: Клаессон 4 (1:0)
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