"Краснодар" – "Фенербахче": обзор матча от 16.02.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЕ (ВИДЕО) 16 февраля 2017 в матче Лиги Европы россияне одолели "Фенербахче" со счетом 1:0. "Краснодар" – "Фенербахче": счёт 1:0 в пользу россиян 16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своём поле одержал победу с минимальным счётом над турецким «Фенербахче». Ответная игра между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» 22 февраля. Обзор матча ЛЕ-2017 "Краснодар" – "Фенербахче" Россияне открыли счет уже на 4-й минуте игры. Дебютировал новичок - 25-летний швед из «Эльфсборга» Клаессон. Для "быков" это оказался единственным и победным голом за матч. Ведь несмотря на все попытки поразит ворота турецкой ужшкммт команде сделать это не удалось. "Краснодар" – "Фенербахче", счет 1:0. ВИДЕО голов Лига Европы. 1/16 финала. "Краснодар" – "Фенербахче" – 1:0 Голы: Клаессон 4 (1:0) Твитнуть Другие материалы по этой теме Стал известен прогноз на матч ЛЕ "Краснодар" - "Фенербахче" (ВИДЕО) При пожаре в Краснодаре погиб человек, выгорело 20 квартир (ФОТО, ВИДЕО) Новости наших партнеров