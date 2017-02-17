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В Пакистане прогремел взрыв: жертвами теракта стали свыше 50 человек

Опубликовано 16.02.17 20:32 В Пакистане прогремел взрыв: жертвами теракта стали свыше 50 человек

Пакистанские власти ожидают увеличения числа жертв взрыва в мечети в провинции Синд.

В Пакистане прогремел взрыв: жертвами теракта стали свыше 50 человек

В Пакистане при взрыве смертника на территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф погибли не менее 50 человек, ещё 200 получили травмы различной степени тяжести, сообщает Лайф cо ссылкой на издание Dawn.

Взрыв произошел вечером 16 февраля, когда на территорию мавзолея вошел смертник и привел в действие взрывное устройство. до 50 человек, ещё 200 получили травмы различной степени тяжести. В эпицентр взрыва попало множество ужшкммт людей, так как в это время проводились суфийские ритуалы.

Момент взрыва попал на видео. На записи видео, как прямо во время молитвы в мечети взорвался смертник.

Отмечается, что атака имеет схожесть с похожим инцидентом со смертником в ноябре 2016 года. Тогда в провинции Белуджистан погибли более 30 человек и десятки человек пострадали в результате взрыва в мусульманском храме.
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