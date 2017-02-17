Тиллерсону не дали договорить вступительное слово на встрече с Лавровым

Организаторы прервали вступительное слово госсекретаря США сразу после приветствия.

Госсекретарю США Рексу Тиллерсону не дали договорить вступительное слово на первой встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщают РИА Новости. В тот момент, когда Тиллерсон говорил вступительную речь, его прервали американские коллеги, чтобы попросить журналистов выйти.

"Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть", — сказал Тиллерсон, после чего его прервали.

В свою очередь журналисты подчинились требованию не сразу. Так, корреспондент агентства AP Мэттью Ли успел задать Лаврову вопрос, обеспокоены ли в России "турбулентностью" в Вашингтоне, и влияет ли она ужшкммт на отношения двух стран.

"Вы должны понимать, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств", — ответил российский министр.

Позже глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном получились продуктивными.

"Встреча была прагматичной, деловой, я бы сказал, продуктивной в том смысле, что мы сопоставили наши видения, как двигаться по тем направлениям, которые обсуждали наши президенты по телефону 28 января в принципиальном плане", — рассказал Лавров.

Более того, по его словам, госсекретарь подтвердил готовность США к восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом глава МИД отметил, что расхождения между Россией и США невозможно преодолеть "за один присест".

Также Лавров отметил, что не обсуждал с Тиллерсоном вопрос санкций.

Напомним, переговоры Лаврова и Тиллерсона прошли в Бонне в преддверии министерского заседания G20. Глава российского МИД отмечал, что рассчитывает на переговорах определить, как выстраивать работу с новой администрацией США.