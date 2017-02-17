Биатлон, ЧМ 2017, индивидуальная гонка, мужчины, результаты сегодня 16.02.2017: "золото" - у американца Бейли (ВИДЕО)

15 февраля на Чемпионате мира по биатлону 2017 прошла индивидуальная гонка у мужчин, победителем которой стал американец Лоуэлл Бейли.

Биатлон сегодня, чемпионат мира 2017, индивидуальная гонка, результаты у мужчин 16.02.2017: "золото" у американца Бейли, россияне вновь без медалей

В австрийском Хохфильцене 16 февраля 2017 года прошла индивидуальная мужская гонка на дистанции 20 километров. Победителем заезда сенсационно стал американец Лоуэлл Бейли.

Серебряную медаль завоевал чешский биатлонист Ондржей Моравец. И замкнул тройку сильнейших француз Мартен Фуркад, ранее взявший "золото" в индивидуальной гонке, "серебро" в гонке преследования и "бронзу" в спринте.

Российские биатлонисты, увы, вновь остались без медалей.

Стартовавший под № 1 лидер российской сборной Антон Шипулин, допустив два ужшкммт промаха на первом же огневом рубеже, далее смог собраться и отстрелять на "ноль", но, увы, этого не хватило, чтобы побороться за медали. В итоге Шипулин занял только 7-е место.

Александр Логинов, на которого эксперты и болельщики делали большие ставки после убедительного выступления на чемпионате Европы, откровенно провалил гонку, допустив 7 (!) промахов.

Биатлон сегодня, мужчины, индивидуальная гонка 16 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Чемпионат мира — 2017. Хохфильцен, Австрия Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Лоуэлл Бэйли (США) — 48.07,4 (0).

2. Ондржей Моравец (Чехия) +3,3 (0).

3. Мартен Фуркад (Франция) +21,2 (2).

4. Эрик Лессер (Германия) +32,0 (1).

5. Сергей Семёнов (Украина) +38,6 (1).

6. Михал Крчмарж (Чехия) +43,6 (0).

7. Антон Шипулин (Россия) +43,9 (2).

8. Йоханнес Бё (Норвегия) +1.11,9 (2).

9. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) +1.14,3 (1).

10. Беньямин Вегер (Швейцария) +1.22,8 (1).

11. Алексей Волков (Россия) +1.28,7 (1).

20. Евгений Гараничев (Россия) +2.337 (3)…

72. Александр Логинов (Россия) +7.27,6 (7)…