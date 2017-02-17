Биатлон, ЧМ 2017, индивидуальная гонка, мужчины, результаты сегодня 16.02.2017: "золото" - у американца Бейли (ВИДЕО)
Опубликовано 16.02.17 18:10
15 февраля на Чемпионате мира по биатлону 2017 прошла индивидуальная гонка у мужчин, победителем которой стал американец Лоуэлл Бейли.
Биатлон сегодня, чемпионат мира 2017, индивидуальная гонка, результаты у мужчин 16.02.2017: "золото" у американца Бейли, россияне вновь без медалей
В австрийском Хохфильцене 16 февраля 2017 года прошла индивидуальная мужская гонка на дистанции 20 километров. Победителем заезда сенсационно стал американец Лоуэлл Бейли.
Серебряную медаль завоевал чешский биатлонист Ондржей Моравец. И замкнул тройку сильнейших француз Мартен Фуркад, ранее взявший "золото" в индивидуальной гонке, "серебро" в гонке преследования и "бронзу" в спринте.
Российские биатлонисты, увы, вновь остались без медалей.
Стартовавший под № 1 лидер российской сборной Антон Шипулин, допустив два ужшкммт промаха на первом же огневом рубеже, далее смог собраться и отстрелять на "ноль", но, увы, этого не хватило, чтобы побороться за медали. В итоге Шипулин занял только 7-е место.
Александр Логинов, на которого эксперты и болельщики делали большие ставки после убедительного выступления на чемпионате Европы, откровенно провалил гонку, допустив 7 (!) промахов.
Биатлон сегодня, мужчины, индивидуальная гонка 16 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
Биатлон. Чемпионат мира — 2017. Хохфильцен, Австрия Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км