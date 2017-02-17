Марию Захарову привлекли соответчиком по иску агентства Regnum к МИД РФ

Regnum требует признать высказывания Захаровой о "недонароде" недействительными.

Пресненский суд Москвы привлек в качестве соответчика Марию Захарову к иску агентства Regnum к МИД РФ с требованием опровергнуть распространенную ранее информацию, передает ТАСС.

О привлечении Захаровой просили представители истца. "Оспариваемое нами высказывание принадлежит именно Захаровой, поэтому мы ходатайствуем о ее привлечении к слушаниям дела", - сказал юрист Regnum Валерий Шахов.

Представитель МИД в суде возражал против привлечения Захаровой к делу. "Мы возражаем не только против привлечения Захаровой, но и против самого принятия иска как ужшкммт поданного неправомерно", - сказал юрист ведомства.

Суд обязал представителя внешнеполитического ведомства известить Захарову и предоставить ей выбор - явиться на заседание или представить письменное заявление о нежелании лично участвовать в процессе. В связи с необходимостью известить нового ответчика суд перенес продолжение досудебной подготовки на 3 марта.

Поводом для подачи иска о защите чести и достоинства послужило высказывание Захаровой, сделанное на брифинге в декабре. Комментируя задержание троих белорусских граждан, подозреваемых в авторстве экстремистских статей на ресурсе Regnum, дипломат заявила, что "употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство", в отношении Белоруссии и белорусов — это недопустимо". В агентстве подчеркнули, что никогда не употребляли в своих материалах слово "недонарод", а термин "недогосударство" использовали только в отношении Украины, напоминает РИА Новости.

Захарова, в свою очередь, заявила что удивлена решением Regnum подать на нее в суд, а также отмечала, что агентство привело ее цитату не полностью.

По ее словам, перед брифингом МИД получил письмо от главного редактора Regnum Модеста Колерова с просьбой оценить слова посла России в Белоруссии Александра Сурикова по поводу упомянутого задержания журналистов. В письме, как пояснила Захарова, Колеров пишет о том, что "формально ИА Regnum должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления".

Представитель МИД добавила, что в таком случае "Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о "соучастии в преступлении", и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под "обезумевшим недогосударством".