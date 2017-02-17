"Голос Дети": 4 сезон шоу смотреть онлайн можно 18 февраля 2017 на "Первом канале" (ВИДЕО)

"Голос Дети", 4 сезон: наставники поделились своими ожиданиями перед стартом проекта.

"Голос Дети", 4 сезон: дата выхода - 17 февраля 2017

17 февраля 2017 года на "Первом канале" после вечерних новостей стартует новый, четвертый сезон популярного музыкального проекта "Голос.Дети".

"Голос Дети", 4 сезон: наставники 2017 поделились первыми впечатлениями от проекта

В этом сезоне шоу сразу три новых человека. Так, помогать Дмитрию Нагиеву вести программу теперь будет опытный журналист и мама Светлана Зейналова. Также заметные перемены произошли в составе звездных тренеров. Из "старичков" свое место сохранил только Дима Билан, а вот Пелагею и Леонида Агутина заменят певица Нюша и Валерий Меладзе.

В преддверии ужшкммт старта 4 сезона шоу "Голос.Дети", первая наставница-брюнетка поделилалась своими впечатлениями от съемок.

"Слепые прослушивания меня вдохновили. Давно не слышала такого количества талантливых деток! Изо всех сил стараюсь быть строгой, но не получается. Так что я справедливая, но добрая. Очень хочется, чтобы ребята не обижались на мои шутки", - цитирует наставницу "Комсомольская правда".

Еще один новичок шоу - Валерий Меладзе - заявил, что спокойно чувствовал себя в кресле наставника во время съемок "слепых" прослушиваний.

"Я давно хотел быть наставником детского "Голоса". С такими детьми вряд ли можно быть строгим. Все, кого я увидел, талантливые. И это проблема: всех взять не могу", - сказал он.

В свою очередь, Дима Билан в свойственной ему манере не перестает сыпать афоризмами на проекте.

"Если взял на себя ношу, надо ее нести, а не отращивать клюв", - так объяснил он журналистам свое видение ситуации.

"Голос.Дети", 4 сезон: смотреть онлайн ВИДЕО анонс