"Ростов" - "Спарта": прогноз на матч 16 февраля 2017: смотреть онлайн трансляцию 1/16 финала ЛЕ (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" - "Спарта" 16 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

ФК "Ростов" принимает 16 февраля 2017 года на своем стадионе "Олимп-2" "Спарту" из Праги в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало в 21:00 мск.

"Ростов" - "Спарта" 16 февраля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию матча "Ростов" - "Спарта" 16 февраля 2017 покажет "Матч ТВ". Также следить за ходом встречи можно будет онлайн на сайте канала. Начало в 20:55 мск.

"Ростов" - "Спартак" 16 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в силах россиян и принимают ставки на победу "Ростова "со средним коэффициентом 1,9, на ничью - 3,3, на победу "Спарты" - 4,8.

"Ростов" - "Спартак" 16 февраля 2017: перед матчем 1/16 Лиги Европы

"Ростов" попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов. В ходе ужшкммт группового этапа самого престижного футбольного первенства Европы россияне сражались изо всех сил и запомнились болельщикам блистательной победой в матче с "Баварией" - 3:2.

"Ростов" - "Бавария" 3:2 ВИДЕО голов

В свою очередь, "Спарта" в группе ЛЕ встречалась с "Саутгэмптоном" (0:3 и 1:0), "Интером" (3:1 и 1:2), а также с "Хапоэлем" (2:0 и 1:0).

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула считает, что команда не ищет легких путей.

"У нас команда такая, что лёгких путей не ищет. Мы можем 2:2 сыграть с «Андерлехтом» дома, а потом обыграть его в гостях. Если так получится и сейчас, мы не будем против, главное – пройти дальше. Желаю только победы. Чем трудней, тем будет почётней. Спарта – очень хорошая команда. Смотрел их игру с «Зенитом», да и раньше, с «Краснодаром», помню игру. Организованная, бойцовская команда, легко не будет, будет очень сложно. Команда знает свою манеру, свои цели на поле, очень мобильная, подвижная, высокого уровня. Борьба будет не на жизнь, а на смерть", - отметил он.