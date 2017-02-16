"Бавария" - "Арсенал": обзор матча от 15 февраля 2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" на своем поле победила лондонский "Арсенал" со счетом 5:1.

"Бавария" - "Арсенал": счет 5:1 практически вывел немецкий клуб в 1/4 финала ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила лондонский "Арсенал". Матч, состоявшийся 15 февраля 2017 на стадионе "Альянц-Арена", закончился убедительной победой хозяев со счетом 5:1.

"Бавария" - "Арсенал": обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева - великолепным ударом изз-за пределов штрафной отличился Арьен Роббен.

Отыгрались «канониры» на 31-й минуте: удар Алексиса Санчеса с 11-метровой отметки отразил Мануэль Нойер, но чилиец повторным ударом отправил мяч в сетку ворот.

В начале второго тайма у гостей ужшкммт из-за травмы поле покинул Лоран Косельни, и после этого забивала только мюнхенская команда.

В течение 10 минут снчала Роберт Левандовски, а затем дважды Тьяго Алькантара довели счет доо разгромного.

А окончательный результат установил Томас Мюллер за две минуты до конца основного времени второго тайма.

"Бавария" - "Арсенал", счет 5:1. ВИДЕО голов