"Бавария" - "Арсенал": обзор матча от 15 февраля 2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)
Опубликовано 16.02.17 01:21
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" на своем поле победила лондонский "Арсенал" со счетом 5:1.
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила лондонский "Арсенал". Матч, состоявшийся 15 февраля 2017 на стадионе "Альянц-Арена", закончился убедительной победой хозяев со счетом 5:1.
"Бавария" - "Арсенал": обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева - великолепным ударом изз-за пределов штрафной отличился Арьен Роббен.
Отыгрались «канониры» на 31-й минуте: удар Алексиса Санчеса с 11-метровой отметки отразил Мануэль Нойер, но чилиец повторным ударом отправил мяч в сетку ворот.
В начале второго тайма у гостей ужшкммт из-за травмы поле покинул Лоран Косельни, и после этого забивала только мюнхенская команда.
В течение 10 минут снчала Роберт Левандовски, а затем дважды Тьяго Алькантара довели счет доо разгромного.
А окончательный результат установил Томас Мюллер за две минуты до конца основного времени второго тайма.