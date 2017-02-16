Биатлон сегодня, индивидуальная гонка ЧМ-2017, мужчины 16.02.2017: смотреть онлайн, состав сборной России (ВИДЕО)

Биатлон: чемпионат мира 2017 продолжает индивидуальная гонка у мужчин 16 февраля 2017.

16 февраля 2017 года в австрийском Хохфильцене состоится мужская индивидуальная гонка на 20 километров в рамках проходящего в эти дни Чемпионата мира по биатлону 2017. Начало в 16:30 мск.

Биатлон ЧМ-2017, индивидуальная гонка, мужчины 16.02.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию индивидуальной гонки по биатлону 16 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ее ходом онлайн можно будет в Сети.

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Состав сборной России по биатлону ужшкммт на индивидуальную гонку у мужчин 16 февраля 2017

Согласно решению тренерского штаба сборной России по биатолну, защищать российский триколор на индивидуальной гонке 16 февраля 2017 будут Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Алексей Волков.

Первым на дистанцию 20 км из наших отправится россиянин Антон Шипулин. Александр Логинов стартует 31-м, Евгений Гараничев — 73-м, а Алексей Волков — 99-м.

Француз Мартен Фуркад уйдёт на трассу четвёртым, немец Симон Шемпп — 46-м, а норвежцы Эмиль Хегле Свендсен, Уле-Эйнар Бьорндален и Йоханнес Бё — 81-м, 95-м и 96-м соответственно.