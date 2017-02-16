"Реал" - "Наполи": обзор матча от 15.02.2017, видео голов, счет, результат матча Лиги чемпионов (ВИДЕО)

15 февраля 2017 мадридский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов у себя на поле победил итальянский "Наполи" со счетом 3:1.

"Реал" - "Наполи": счет 3:1 в пользу "сливочных"

Мадридский "Реал" одержал волевую победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв на своем поле итальянский "Наполи". Матч, состоявшийся 15 февраля 2017 на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу", закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

"Реал" - "Наполи": обзор матча 1/8 Лиги чемпионов

Матч начался для подопечных Зинедина Зидана неожиданно: уже на 8-й минуте Лоренцо Инсинье вывел гостей вперёд, точно пробив под правую штангу ворот Кейлора Наваса.

Однако уже через 10 минут Карим Бензема после передачи Карвахаля отправил мяч в ворота сравняв ужшкммт счет.

В начале второй половины игры Тони Кроос после передачи Криштиану Роналду вывел «Реал» вперёд. А на 54-й минуте Карлос Касемиро невероятным по красоте ударом из-за пределов штрафной площади оформил окончательный счет на табло.

3:1 - комфортный счет для "королевского клуба" перед ответной встречи в Неаполе, которая пройдет 7 марта.

"Реал" - "Наполи", счет 3:1. ВИДЕО голов