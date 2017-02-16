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"Бавария" - "Арсенал": обзор матча от 15.02.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЧ (ВИДЕО)

Опубликовано 16.02.17 00:23 "Бавария" - "Арсенал": обзор матча от 15.02.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЧ (ВИДЕО)

16 февраля 2017 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" на своем поле победила лондонский "Арсенал" со счетом 5:1.

"Бавария" - "Арсенал": счет 5:1 принес победу мюнхенскому клубу

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" принимала на своем поле лондонский "Арсенал". Матч, состоявшийся 15 февраля 2017 на стадионе "Альянц-Арена", закончился убедительной победой хозяев со счетом 5:1.

"Бавария" - "Арсенал": обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Разгром "Арсенала" положил Арьер Роббен уже на 11-й минуте матча. Голландский форвард "Баварии" в свойственном ему ключе прошел по флангу, сместился в центр и неотразимо пробил обводящим ударом в дальний угол ворот Оспины.

Гости, впрочем, вскоре счет сравняли. За грубую ужшкммт игру Левандовски арбитр назначил пенальти, и Алексис Санчес со второй попытки пробил Нойера.

Первый тайм так и закончился со счетом 1:1. А после перерыва забивали только хозяева. Роберт Левандовский (53), дважды Тьяго Алькантара (56, 63) и вышедший на замену Томас Мюллер (83) учинили "пушкарям" натуральный разгром.

5:1 - и перед ответным матчем в Лондоне у подопечных Арсена Венгера не так много шансов выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Бавария" - "Арсенал", счет 5:1. ВИДЕО голов
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