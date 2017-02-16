Биатлон, чемпионат мира 2017, индивидуальная гонка, мужчины сегодня 16.02.2017: смотреть онлайн (ВИДЕО)

Чемпионат мира по биатлону 2017 продолжает индивидуальная гонка у мужчин 16 февраля 2017.

16 февраля 2017 года в австрийском Хохфильцене состоится мужская индивидуальная гонка на 20 километров в рамках проходящего в эти дни Чемпионата мира по биатлону 2017. Начало в 16:30 мск.

Биатлон ЧМ-2017, индивидуальная гонка, мужчины 16.02.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию индивидуальной гонки по биатлону 16 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ее ходом онлайн можно будет в Сети.

Биатлон сегодня, индивидуальная гонка, мужчины 16.02.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины 16 февраля 2017: перед гонкой Чемпионата мира ужшкммт по биатлону 2017

Ранее российские биатлонисты участвовали в индивидуальной гонке на Чемпионате Европы в Польше. Тогда наш "стреляющий лыжник" Александр Логинов взял золотую медаль, а еще один россиянин - Алексей Слепов - завоевал "бронзу". Болгарину Красимиру Аневу досталось "серебро".

Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины 16.02.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО