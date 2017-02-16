"Краснодар" - "Фенербахче": прогноз на матч 16.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Краснодар" - "Фенербахче" 16 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

16 февраля 2017 года на стадионе "Краснодар" одноименный российский клуб принимает турецкий "Фенербахче" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало в 19:00.

"Краснодар" - "Фенербахче" 16 февраля 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию матча "Краснодар" - "Фенербахче" 16 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет в Сети. Начало в 18:55 мск.

"Краснодар" - "Фенербахче" 16 февраля 2017: перед матчем 1/16 Лиги Европы

На групповом этапе Лиги Европы "Краснодар" не без проблем прошел "Ред Булл Зальцбург" (1:0 и 1:1), "Ниццу" (5:2 и 1:2), а также проиграл "Шальке" (0:1 и 0:2).

"Краснодар" - "Ницца" 5:2 ВИДЕО голов

"Фенербахче" справился с украинской "Зарей" (1:1 и 2:0), прошел "Манчестер Юнайтед" (1:4 и 2:1) и голландский "Фейеноорд" (оба матча 1:0).

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес перед матчем заявил, что его команда ужшкммт настроена на позитивный результат.

"Я доволен своим приездом в Россию и счастлив быть в Краснодаре! В завтрашней игре я настроен на позитивный результат, как и вся команда!" - отметил он.

"Краснодар" - "Фенербахче" 16 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Краснодар" фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу российского клуба в среднем с коэффициентом 2,5, на ничью - 3,2, на успех "Фенербахче" - 3,1.