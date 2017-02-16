"Ростов" - "Спарта": прогноз на матч 16.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" - "Спарта" 16 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Российский футбольный клуб "Ростов" принимает 16 февраля 2017 года на поле своего стадиона "Олимп-2" пражскую "Спарту" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало в 21:00 мск.

"Ростов" - "Спарта" 16 февраля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу?

Прямую трансляцию матча "Ростов" - "Спарта" 16 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом встречи онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 20:55 мск.

"Ростов" - "Спартак" 16 февраля 2017: перед матчем 1/16 Лиги Европы

"Ростов" попал в Лигу Европы, вылетев из Лиги чемпионов. На групповом этапе самого престижного футбольного первенства Европы россияне сражались изо всех сил и запомнились ужшкммт болельщикам блистательной победой в матче с "Баварией" - 3:2.

"Ростов" - "Бавария" 3:2 ВИДЕО голов

Пражский клуб на групповом этапе ЛЕ встречался с "Саутгэмптоном" (0:3 и 1:0), "Интером" (3:1 и 1:2), а также с "Хапоэлем" (2:0 и 1:0).

"Ростов" - "Спартак" 16 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают россиян однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на успех "Ростова" в среднем с коэффициентом 1,9, на ничью - 3,3, на победу "Спарты" - 4,8.