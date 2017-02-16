Курс доллара на сегодня, 16 февраля 2017, впервые за 19 месяцев упал ниже 57 рублей

Курс валют на сегодня, 16 февраля 2017: ЦБ РФ резко понизил курс евро на 16 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 1,27 рубля и составил 60,02 рубля, курс доллара на 16 февраля 2017 упал на 97 копеек - до 56,77 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,1 рубля - до 58,23 рубля.

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Руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя констатирует, что курс доллара впервые за 19 месяцев курс упал ниже 57 рублей. В последний ужшкммт раз американская валюта показывала такие значения в июле 2015 года.

Рубль крепчает на фоне стабильности нефтяного рынка и покупок инвесторов по операции carry trade. Однако против рубля сейчас играют покупки Минфина, политика ФРС и недоверие резидентов.

Эксперт отмечает, что на этой неделе на курс рубля также должны оказать влияние высказывания главы ФРС Джанет Йеллен, заявившей, что ставки повысят на одном из ближайших заседаний.

В целом же, по словам Задои, давать прогнозы по курсам валют сейчас является делом неблагодарным, так как пока невозможно предсказать точку разворота на финансовых рынках.

"Мы считаем, что на этой неделе доллар вряд ли удастся упасть ниже 55-56 рублей, но исключать попытки такого прорыва сейчас не стоит. Вполне может быть, что, ориентируясь на "круглые числа" именно отметка 55 рублей будет взята участниками рынка как одна из вероятных точек для локального разворота. Дальнейшая же динамика будет зависеть от цен на нефть, которые уже два с половиной месяца находятся в дрейфе между 53 и 57 долларами за баррель", - цитирует аналитика "Российская Газета".