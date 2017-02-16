Биатлон, ЧМ 2017, индивидуальная гонка, женщины, результаты сегодня 15.02.2017: "золото" снова у Дальмайер

15 февраля на Чемпионате мира по биатлону 2017 в Хохфильцене состоялась индивидуальная гонка у женщин. Победительницей заезда стала немка Лаура Дальмайер.

Биатлон ЧМ-2017, индивидуальная гонка сегодня, результаты у женщин: "золото" - у Дальмайер

15 февраля 2017 года в австрийском Хохфильцене состоялась индивидуальная гонка по биатлону у женщин на 15 километров. Заезд проходил в рамках Чемпионата мира 2017.

Победительницей индивидуальной гонки стала немка Лаура Дальмайер, выигравшая ранее гонку преследования и завоевавшая "серебро" в спринте.

В свою очередь, победительница спринта - чешка Габриэла Коукалова - стала второй. Тройку лидеров замкнула итальянка Алексия Рунгальдер.

Представительницы сборной России откровенно провалили гонку, не попав даже в "двадцатку" индивидуальной гонки. Лучшая из наших биатлонисток Ольга Подчуфарова ужшкммт только - 26-я.

Биатлон сегодня, женщины, индивидуальная гонка 15 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Чемпионат мира — 2017. Хохфильцен, Австрия Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 41.30,1 (1).

2. Габриэла Коукалова (Чехия) — +24,7 (1).

3. Алексия Рунгальдьер (Италия) +1,45,6 (0)

4. Мари Лаукканен (Финляндия) + 1.56,8 (1).

5. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) +2.03,6 (0).

6. Сюзан Данкли (США) +2.06,8 (2).

7. Марен Хаммершмидт (Германия) +2.27,5 (2).

8. Ванесса Хинц (Германия) +2.45,5 (2).

9. Юлия Джима (Украина) +2.46,1 (2).

10 Елена Пидгрушная (Украина) +2.54,6 (2).

26. Ольга Подчуфарова (Россия) +4.03,0 (2)…

42. Ирина Старых (Россия) +5.11,2 (3)…

51. Татьяна Акимова (Россия) +6.12,3 (5)…

71. Светлана Слепцова (Россия) +7.53,7 (5).