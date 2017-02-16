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Эксперты: в 2016 года с авторынка России пропала четверть моделей

Опубликовано 15.02.17 17:49 Эксперты: в 2016 года с авторынка России пропала четверть моделей

К началу 2017 году с российского автомобильного рынка исчезло 160 моделей.

Из 450 моделей автомобилей, представленных на российском рынке на начало 2016 года, за год с рынка ушло 106 моделей, сообщает RNS со ссылкой на «Автостат инфо». Таким образом, модельный ряд сократился на 25,6%.

Больше всего сократился модельный ряд (на 30 моделей) в классе SUV (кроссоверы и внедорожники), в первую очередь за счет сокращения Chevrolet и Opel (кроссовер Opel Mokka был одним из бестселлеров рынка) и низких показателей продаж некоторых китайских автопроизводителей, сообщил аналитик Александр Климнов.

На втором месте — компактный C-класс (гольф-класс), в ужшкммт котором выбор сократился на 14 моделей. На третьем — сегмент B (малые автомобили), где ушли с рынка нишевые Alfa Romeo MiTo и Audi A1, а также прошла плановая замена Daewoo Nexia и Lada Samara. Менее всего модельный ряд сократился в сегментах F (представительского класса) и LCV1 (универсалы повышенной вместимости).

В 2017 году темпы сокращения модельного ряда сократятся, считает он: «Рынок достиг дна и, скорее всего, если не будет внешних форс-мажоров, начнет медленный подъем». У большинства брендов модельные ряды будут расширяться, но у некоторых марок, показавших наибольшее снижение продаж, сокращение продолжится, добавил Климнов.
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