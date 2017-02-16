Бывшего вице-премьера Крыма задержали за взятку в 27 млн рублей

Следователи задержали бывшего заместителя председателя совета министров Крыма по подозрению в получении взятки.

Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма задержан по подозрению в получении от коммерсанта части взятки (общий размер которой составлял 27 млн рублей) за содействие в получении контракта на строительства жилья.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета (СКР), крымский главк ведомства возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя совета министров республики. Он подозревается в получении взятки через ужшкммт посредника в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ).

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что речь идет об Олеге Казурине. Кроме того, два источника в Крыму подтвердили, что речь идет о Казурине.

По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года чиновник "получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта".

Ранее по материалам оперативных сотрудников крымского УФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении посредника преступления (ч.4 ст. 291.1 УК РФ), "ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку Олега Казурина в декабре прошлого года, напоминает "Коммерсантъ".

«Прекратить досрочно полномочия Казурина Олега Викторовича и освободить его от государственной должности Республики Крым — заместителя председателя совета министров Республики Крым 29 декабря 2016 года в связи с его отставкой по собственному желанию»,— говорилось на сайте крымского правительства.

Аксенов 19 января 2016 года внес в заксобрание Крыма кандидатуру Олега Казурина на пост вице-премьера по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства. Ранее Казурин руководил солнечногорским филиалом компании «Славянка». Таким образом, Олег Казурин занимал свой пост менее года.