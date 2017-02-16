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Жительнице Петрозаводска пришел счет за свет на 6 млн 400 тысяч рублей и 15 копеек (ФОТО)

Опубликовано 15.02.17 17:09 Жительнице Петрозаводска пришел счет за свет на 6 млн 400 тысяч рублей и 15 копеек (ФОТО)

О своей проблеме женщина рассказала в соцсетях.

В Петрозаводске местная жительница по имени Татьяна рассказала подписчикам своего Facebook о том, что ей пришел счет за электроэнергию, в котором к уплате была прописана сумма в  400 тысяч 60 рублей 15 копеек.

"Частный дом в Соломенном. Выделенных электрических мощностей 15 кВт зимой не всегда хватает. Написали заявление в сетевую компанию на выделение дополнительных 10 кВт. Прислали договор и счет. Сижу разглядываю. И так разглядываю, и сяк. Искренне верю, что это ужшкммт какая-то ошибка. Звоню в сетевую компанию - мне менеджер очень вежливо так сообщает, что ошибки никакой нет. Смотрю еще раз в квитанцию. Вспоминаю, нет ли у меня в родственниках подпольного миллионера Корейки. Не вспоминается.... Прикидываю, сколько лет нужно среднестатистическому жителю Карелии с зарплатой в 30 000 руб., чтобы его оплатить. Оказывается, всего-то 213 лет", - сетует петрозаводчанка.

Каких-либо комментариев от официальных лиц на этот счет пока не поступало. Также женщина не сообщила, удалось ли ей к настоящему моменту разобраться в сложившейся ситуации.
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