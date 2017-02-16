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Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о "полуразвалюхах" в сборной России

Опубликовано 15.02.17 16:03 Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о "полуразвалюхах" в сборной России

Анфиса Резцова поведала о проблемах в женской сборной России по биатлону.

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала журналистам Lenta.ru о проблемах в составе женской сборной России по биатлону.

"На гонки некого ставить, некем заменить. На сегодняшний день в составе остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи. Как бежать эстафету? Непонятно. Ладно индивидуальная гонка, может, если не будет промахов, зацепится кто-то за что-то, да и то вряд ли, учитывая их ход", — сказала она, выразив уверенность в том, что в происходящем следует ужшкммт винить руководство Союза биатлонистов России и главного тренера команды Александра Касперовича.

"Ни руководство СБР, ни главный тренер никак не реагируют на ситуацию. У них нужно спросить, что это за беспредел, что за ералаш творится. Услугину вызвали, потом прогнали. Виролайнен куда-то отправили одним днем, вернули на этап Кубка IBU", — заявила Резцова.

Спортсменка добавила, что не ждет медалей от женской сборной России по биатлону в индивидуальной гонке 15 февраля.
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