"Бавария" - "Арсенал": прогноз 15 февраля 2017: смотреть онлайн матч 1/8 ЛЧ, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Бавария" - "Арсенал" 15 февраля 2017, прогноз на игру - читайте в анонсе Topnews.

Футболисты мюнхенской "Баварии" обещают устроить горячий прием на своей "Альянц-Арене" лондонскому "Арсеналу" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 15 февраля 2017 и начнется в 22:45 мск.

"Бавария" - "Арсенал" 15 февраля 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

Прямую трансляцию матча "Бавария" - "Арсенал" 15 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте телеканала можно будет следить за ходом поединка онлайн. Начало в 22:40 мск.

"Бавария" - "Арсенал" 15 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Баварию" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,5, на ничью - 4,6, на успех "Арсенала" - 7,2.

"Бавария" - "Арсенал": ориентировочные ужшкммт составы на матч 15 февраля 2017

"Бавария": Нойер; Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба; Алонсо, Алькантара, Видаль; Коста, Роббен; Левандовски.

Не сыграют: Боатенг (плечо), Рибери (задняя мышца бедра)

На карточке: Боатенг, Лам

"Арсенал": Оспина; Бельерин, Косельни, Мустафи, Монреаль; Эль-Ненни, Коклен; Окслейд-Чемберлен, Озил, Санчес; Уэлбек.

Не сыграют: Рэмси (икроножная мышца), Касорла (ахиллово сухожилие)

"Бавария" - "Арсенал" 15 февраля 2017: перед матчем 1/8 Лиги чемпионов

На групповом этапе "Бавария" провела два матча с российским "Ростовом" (5:0 и неожиданно - 2:3), с "Атлетико" (1:0 и 0:1), а также с ПСВ (4:1 и 2:1).

"Арсенал", в свою очередь, не смог определить сильнейшего в поединках с ПСЖ (1:1 и 2:2), обыграл "Базель" (2:0 и 4:1) и "Лудогорец" (6:0 и 3:2).

Ранее клубы играли между собой в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Победителем той встречи на групповом этапе стала "Бавария" - 5:1.

"Бавария" - "Арсенал" 5:1 ВИДЕО голов

Защитник "Арсенала" Лоран Косельни уверен, что его команда может справиться с "Баварией".

"Мы знаем, что способны победить здесь. Раньше у нас это получалось. Первый матч очень важен. Если мы его провалим, то ответный поединок дома не будет иметь решающего значения. Мы остаёмся сосредоточенными на своей работе даже во времена неудач. Очень важно, что мы правильно реагируем на неудачи", - подчеркнул он.