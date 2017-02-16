"Реал" Мадрид - "Наполи": прогноз на матч 15.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

15 февраля 2017 состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Наполи".

На стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде футбольный клуб "Реал" примет итальянский "Наполи" в рамках поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 15 февраля 2017 года в 22:45 мск.

"Реал" - "Наполи" 15 февраля 2017: смотреть онлайн, прямая трансляция 1/8 Лиги чемпионов

Прямую трансляцию матча "Реал" - "Наполи" 15 февраля 2017 года не покажут по федеральным каналам нашей страны, однако следить за ходом игры онлайн можно будет в Сети.

"Реал" - "Наполи" 15 февраля 2017: прогноз, ставка букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Реал" однозначным фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу ужшкммт мадридского клуба со средним коэффициентом 1,6, на ничью - 4,5, на успех "Наполи" - 6,0.

"Реал Мадрид" - "Наполи": ориентировочные составы на матч 15 февраля 2017

"Реал": Навас; Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело; Кроос, Касемиро, Модрич; Васкес, Бензема, Роналду.

Не сыграет: Бэйл (физическая форма)

"Наполи": Рейна; Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Гулам; Зелиньски, Диавара, Гамшик; Кальехон, Мертенс, Инсинье.

На карточке: Кулибали

"Реал" - "Наполи" 15 февраля 2017: перед матчем

В ходе группового этапа Лиги чемпионов "Реал" прошел "Спортинг" (оба матча - 2:1), дортмундскую "Боруссию" (оба матча - 2:2) и польскую "Легию" (5:1 и 3:3).

"Реал Мадрид" - "Боруссия Дортмунд" 2:2 ВИДЕО голов

Итальянцы же прошли киевское "Динамо" (2:1 и 0:0), португальску. "Бенфику" (4:2 и 2:1) и турецкий "Бешикташ" (2:3 и 1:1).

"Наполи" - "Бешикташ" 2:3 ВИДЕО голов

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло посоветовал "Наполи" играть с испанским монстром футбола без боязни.

"Думаю, что нелегко придётся обеим командам. Я видел игру "Реала" с "Осасуной", и команда не показала впечатляющего футбола. Кроме того, Зидан внёс некоторые изменения в оборону, поскольку "Наполи" очень силён на контратаках. "Наполи" должен будет сыграть с верой в свои силы, демонстрируя командную скорость и волю к победе. Если же "Наполи" не будет действовать в этом ключе, то будет нелегко победить соперника с психологией победителя", - заявил специалист.