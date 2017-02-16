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Ученые нашли главную причину облысения у мужчин

Опубликовано 15.02.17 15:11 Ученые нашли главную причину облысения у мужчин

Ученые Эдинбургского университета в результате масштабного исследования выявили основную причину мужского облысения.

Шотландские исследователи изучили ДНК почти 53 тыс. мужчин и смогли найти генетические причины облысения. О результатах исследования сообщается в научном журнале PLOS Genetics. Выдержки из него приводит RT.

Специалисты из Эдинбургского университета научились различать ДНК людей, страдающих облысением, и тех, кого эта проблема не затронула. Кроме того, исследователи подтвердили связь облысения с X-хромосомой, которая передаётся мужчинам от матери, и открыли более 200 новых генов, которые отвечают за потерю волос.

Исследование ужшкммт проводилось с использованием ДНК мужчин, средний возраст которых составлял 57 лет. Данные предоставил Британский биобанк, где хранятся образцы ДНК около 500 тыс. человек.

Собранные данные, по словам специалистов, позволили выявить особые «маркеры», позволяющие предсказывать вероятность раннего облысения. Для того, чтобы составлять абсолютно достоверные прогнозы «на индивидуальном уровне», всё ещё требуется дополнительная информация, однако в среднем для групп генетически близких друг к другу людей прогноз, основанный на полученной информации может быть довольно точен, отмечают исследователи.

Учёные надеются, что новая информация позволит более эффективно бороться с мужским облысением и поможет создать для этой цели новые препараты, отмечает "МК".
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