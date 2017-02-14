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СМИ: Минобороны закупает 20 тыс. медалей для воюющих в Сирии

Опубликовано 14.02.17 17:42 СМИ: Минобороны закупает 20 тыс. медалей для воюющих в Сирии

Но позже Минобороны РФ уточнило объемы госзакупок по изготовлению ведомственных медалей.

Минобороны объявило о проведении аукциона, с победителем которого планируется заключить контракт на поставку различной «геральдической продукции», в том числе медалей «Участнику военной операции в Сирии». В сообщении на сайте госзакупок отмечается, что всего ведомство планирует закупить 20 тыс. таких медалей, пишет РБК.

Изготовить медали «Участнику военной операции в Сирии» планируется из латуни, патинированной «под античную бронзу». К одежде такие медали будут крепиться с помощью ужшкммт булавки на пятиугольной колодке, обтянутой лентой черно-желто-красно-бело-черной расцветки.

Стартовая стоимость каждой медали «Участнику военной операции в Сирии» определена в документации Минобороны в 222,75 руб., общая стоимость лота — 4,455 млн руб. Первую партию из 500 медалей и прилагающихся к ним бланков удостоверений поставщик должен поставить Минобороны в течение 10 дней после заключения контракта. Еще 2,5 тыс. медалей должны быть поставлены в течение месяца, а оставшиеся 17 тыс. — в течение 60 дней.

Среди заказанной Минобороны «геральдической продукции» значатся также два лота на изготовление медалей «За освобождение Пальмиры» и «За разминирование Пальмиры». Каждую из этих медалей планируется отчеканить в количестве 50 экземпляров из той же патинированной под бронзу латуни, однако стоить они будут чуть дешевле «общесирийских» (220,5 руб.).

Позже Минобороны РФ уточнило объемы госзакупок по изготовлению ведомственных медалей: планируется создать 2 тыс. экземпляров, а не 20 тыс., как указывалось на сайте госзакупок. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Информация о якобы закупке Минобороны России 20 тыс. ведомственных медалей не соответствует действительности. При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка. Министерство обороны проводит закупочные процедуры, предусматривающие изготовление медалей в количестве 2 тыс. экземпляров", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заверили, что в кратчайшие сроки в конкурсную документацию об электронном аукционе будут внесены все необходимые изменения.
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