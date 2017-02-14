ПСЖ - "Барселона": прогноз на матч 14 декабря 2017, смотреть онлайн, где трансляция, кто фаворит (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Лиги чемпионов ПСЖ - "Барселона" 14 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров и многое другое - читайте в обзоре Topnews.

14 февраля 2017 года стадион "Парк де Пренс" в Париже принимает матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным ПСЖ и каталонской "Барселоной". Начало игры в 22:45 мск.

ПСЖ - "Барселона" 14 февраля 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию матча ПСЖ - "Барселона" 14 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом встречи онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:40 мск.

ПСЖ - "Барселона" 14 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

ПСЖ - "Барселона" 14 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Барселону" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей со средним ужшкммт коэффициентом 2,2, на ничью - 3,5, на успех ПСЖ - 3,6.

ПСЖ - "Барселона" 14 февраля 2017: ориентировочные составы

ПСЖ: Трапп; Орье, Маркиньос, Тьяго Силва, Максвелл; Верратти, Рабьо, Матюиди; Лукас, Кавани, Дракслер.

Не сыграет: Тьяго Мотта (дисквалификация).

Под вопросом: Хавьер Пасторе (мышечная травма).

На карточке: Маркиньос.

"Барселона": тер Штеген; Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба; Ракитич, Бускетс, Иньеста; Месси, Луис Суарес, Неймар.

Не сыграют: Арда Туран (паховые мышцы), Хавьер Маскерано (задняя мышца бедра), Алейкс Видаль (голеностоп).

ПСЖ - "Барселона" 14 февраля 2017: перед матчем Лиги чемпионов

На групповом этапе Лиги чемпионов ПСЖ выступил без потерь, благополучно пройдя лондонский "Арсенал" (1:1 и 2:2), болгарский "Лудогорец" (3:1 и 2:2), а также швейцарский "Базель" (3:0 и 2:1).

Каталонцы, в свою очередь, потерпели поражение в одном из матчей с "Манчестер Сити" (0:3), но одержали победу над англичанами в первом поединке с результатом 4:1. Также каталонский клуб разгромил шотландский "Селтик" (7:0 и 2:0) и справился с "Боруссией М" (2:1 и 4:0).

До этого команды встречались между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов 2014-2015. Тогда "Барселона" справилась с парижанами со счетом 2:0.

"Барселона" - ПСЖ 2:0 ВИДЕО голов

В преддверии матча Лиги чемпионов бывший игрок "Барселоны" и ПСЖ Роналдиньо поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

"Не могу сделать выбор между "Барселоной" и ПСЖ. Обе команды в моём сердце, поэтому я желаю удачи им обеим. Это две большие команды с игроками мирового класса, так что во время матча может произойти всё что угодно. В футболе нет ничего невозможного. Каждый год появляются новые команды, которые выигрывают что-то значимое", - сказал футболист.